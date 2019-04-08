طيران تابع لحفتر يقصف للمرة الأولى مطار معيتيقة في طرابلس

طرابلس / وليد عبد الله / الخليج 365

شنت طائرة حربية تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود الجيش في الشرق، الإثنين، غارة على مطار معتيقة الدولي شرقي العاصمة الليبية طرابلس.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يقصف فيها طيران تابع لحفتر مطار معيتيقة الدولي، وهو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة، 200 كم شرق طرابلس.

وقال مصدر عسكري ليبي، لمراسل الخليج 365، بأن طيران حربي تابع لحفتر قصف مطار معيتيقة الدولي، الذي يبعد 11 كم عن قلب العاصمة طرابلس.

وأضاف المصدر لمراسل الخليج 365، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالاتصريح للإعلام، بأن القصف استهدف القاعدة الجوية التي تقع داخل أسوار المطار.

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وأفاد مراسل الخليج 365 بتصاعد أعمدة دخان من المطار عقب القصف، دون ورود أنباء وقوع خسائر مادية أو ضحايا جراء القصف.

ويأتي القصف بعد دقائق من انتهاء مؤتمر صحفي لوكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق ورئيس مصلحة الطيران المدني، هشام بوشكيوات.

كان بوشكيوات قال إن مصلحة الطيران لن تترد في إغلاق المطار وتعليق الرحلات حال وجود خطر جراء الأحداث الجارية.

وكان لدى العاصمة الليبية مطار آخر هو "مطار طرابلس الدولي"، لكنه توقف عن العمل منذ 2014 بعدما تعرض للاحتراق بالكامل على خلفية معارك بين ميليشيات مسلحة.

يذكر أن المعارك بين قوات حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا وقوات حفتر تدور على محورين أساسيين جنوب طرابلس؛ أحدهما هو مطار طرابلس الدولي، الذي لا يعمل حاليا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.