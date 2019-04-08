جرح 12 مدني معظمهم أطفال بصاروخ باليستي شمالي سوريا

إدلب/ أشرف موسى/ الخليج 365

جرح 12 مدني بينهم 10 أطفال كحصيلة أولية جراء سقوط صاروخ بالسيتي على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني لمراسل الخليج 365، أن الصاروخ سقط بالقرب من مدرسة في مدينة جسر الشغور بريف محافظة إدلب الجنوبي الغربي، وأسفر عن جرح 12 مدنياً بينهم 10 أطفال كحصيلة أولية

وأشارت المصادر أن طواقم الدفاع المدني تواصل عمليات الإنقاذ في المدينة.

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وقال مرصد "تتبع الطيران" التابع للمعارضة، على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي "إن 3 صواريخ بالستية ذات المدى 120 كيلومتر أطلقت من مطار حميميم الروسية بريف اللاذقية ( غرب) سقطت اثنان منها على جسر الشغور، فيما سقطت الثالثة على منطقة الحندارات شمالي محافظة حلب.

وتشكل منطقة حندرات نقطة تجمع للمجموعات الإرهابية التابعة لإيران التي تساند قوات النظام السوري في معاركه ضد المعارضة وسكان المناطق الخارجة عن سيطرته.

وتستخدم روسيا قاعدة حميميم نقطة انطلاق لطائراتها لتنفيذ هجمات جوية مساندة للنظام

وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي وجزء صغير من ريف اللاذقية الشمالي، مناطق "خفض تصعيد" بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر/ أيلول 2017 بين تركيا وروسيا وإيران في العاصمة الكازخية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.