الجامعة العربية تطالب برد دولي تجاه نية نتنياهو ضم أجزاء بالضفة

القاهرة/ الخليج 365

طالبت الجامعة العربية، الإثنين، بـ"رد دولي حازم" تجاه تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول ضم أجزاء من الضفة الغربية، حال فوزه بالانتخابات المقررة الثلاثاء.

وأوضح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين، بالجامعة السفير سعيد أبوعلى، في بيان، أن تصريحات نتنياهو "تتطلب ردا دوليا حازما مستمدا من القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية بعيدا عن سياسة الإدانة والقلق".

وقال السفير إن "المجتمع الدولى مطالب بضرورة الإفصاح الفورى عن موقفه تجاه هذه التصريحات الخطيرة".

والسبت، صرّح نتنياهو، أنه سيبدأ تنفيذ خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية، حال فوزه في انتخابات تجرى الثلاثاء.

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وفي وقت سابق اليوم، كشف نتنياهو، خلال مقابلة مع المحطة الاسرائيلية (12)، أنه أطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفريقه، على نيته ضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وأشار أن ضم كل المستوطنات، المقامة على أراضي الضفة الغربية، سيتم تدريجيا، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 670 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسكنون في 196 مستوطنة، و200 بؤرة استيطانية.

وتنص قرارات الأمم المتحدة على أن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة غير شرعية.

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