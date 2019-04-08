حكومة الوفاق: الأوضاع الأمنية في طرابلس تسير بشكل طبيعي

طرابلس/ وليد عبد الله/ الخليج 365

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، الإثنين، إن الأوضاع الأمنية داخل العاصمة طرابلس تسير بشكل طبيعي.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة حول تطورات الأوضاع في طرابلس، حيث تدور اشتباكات بين قوات اللواء المتقاعد "خليفة حفتر" وأخرى تابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.

وأضافت الوزارة أن كافة الأجهزة الأمنية متواجدة وتؤدي مهامها المكلفة بها في تأمين الممتلكات العامة والخاصة والمرافق والأهداف الحيوية والبعثات الدبلوماسية، وذلك لحفظ الأمن والاستقرار داخل العاصمة.

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والخميس، أطلق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، وسط تحفز من حكومة الوفاق لصد أي تهديد.

ويأتي التصعيد العسكري من جانب حفتر، مع تحضيرات الأمم المتحدة، لعقد مؤتمر للحوار في مدينة غدامس الليبية (جنوب غرب)، بين 14 و16 أبريل الجاري، ضمن خريطة طريق أممية لحل النزاع في البلد العربي الغني بالنفط.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقوات الشرق بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق).





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