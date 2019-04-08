سلامة يبحث مع السراج سبل مساعدة ليبيا في الأزمة الراهنة

مصطفى كامل/الخليج 365



بحث مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، الإثنين، مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، في العاصمة طرابلس، سبل الدعم الذي يمكن أن تقدمه المنظمة الدولية في ظل التصعيد الحالي.



جاء ذلك حسبما أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر".



وقالت البعثة إنها ما تزال تواصل عملها من طرابلس "في ظل هذه المرحلة الصعبة والحرجة" .



وأضافت أن سلامة عقب اجتماعه مع السراج في مكتبه، التقى برئيس وأعضاء المحكمة العليا في العاصمة.

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وأوضحت أن أعضاء المحكمة العليا "ناشدوا سلامة بالاستمرار في السعي لإيجاد مخارج سياسية للازمة الراهنة".



والخميس، أطلق اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، وسط تحفز من حكومة الوفاق لصد أي تهديد.



ويأتي التصعيد العسكري من جانب حفتر، مع تحضيرات الأمم المتحدة، لعقد مؤتمر للحوار في مدينة غدامس الليبية (جنوب غرب)، بين 14 و16 أبريل الجاري، ضمن خريطة طريق أممية لحل النزاع في البلد العربي الغني بالنفط.



ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقائد قوات الشرق خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.