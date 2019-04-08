أسعار_الذهب ترتفع إلى أعلى مستوياتها في أسبوع

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صحيفة الخليج الالكترونية
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوياتها في أسبوع مع تراجع الدولار بعد بيانات أظهرت تباطؤ نمو الأجور الأمريكية الشهر الماضي.
وارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1296.06 دولار للأونصة، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% لتصل إلى 1300.40 دولار للأونصة.
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