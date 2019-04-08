أسعار_الذهب ترتفع إلى أعلى مستوياتها في أسبوع

صحيفة الخليج الالكترونية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوياتها في أسبوع مع تراجع الدولار بعد بيانات أظهرت تباطؤ نمو الأجور الأمريكية الشهر الماضي.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1296.06 دولار للأونصة، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% لتصل إلى 1300.40 دولار للأونصة.