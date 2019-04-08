الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة

الخليج - واس

عقد مجلس الشورى اليوم الاثنين، جلسته العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان – في تصريح صحفي عقب الجلسة – أن رئيس مجلس الشورى قدم في مستهل الجلسة التهنئة لعضو مجلس الشورى محمد العقلاء بمناسبة تعيينه رئيساً للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين.

وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استعرض بعد ذلك عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.