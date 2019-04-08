سوق_الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 9037.97 نقطة

الخليج - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 26.86 نقطة ليقفل عند مستوى 9037.97 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 70 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عناية, واتحاد الخليج, والكابلات, والتصنيع, وصافولا الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات أسمنت العربية, وأسمنت الجنوب, والأول, وتْشب, وساب, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.70% و 4.8%.

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فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، والراجحي، والإنماء, وعناية، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء، وكيان السعودية، والتصنيع هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 1.97 نقطة ليقفل عند مستوى 3559.41 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 134 صفقة.