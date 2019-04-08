الكويت: نتابع التطورات في #ليبيا بقلق وندعو جميع الأطراف للالتزام بالحل السياسي

الخليج - واس

أكدت الكويت أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في ليبيا، متمثلة بالتصعيد وتجدد الاشتباكات المسلحة بين الليبيين.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية في بيان، بثته وكالة الأنباء الكويتية “كونا” اليوم: “إن دولة الكويت تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في ليبيا، والمتمثلة بالتصعيد وتجدد الاشتباكات المسلحة بين الليبيين، ومما يضاعف من القلق والأسى أن يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي يتطلع فيه المجتمع الدولي إلى الليبيين للانخراط في العملية السياسية، والتجاوب مع جهود المبعوث الأممي، غسان سلامة، لعقد الملتقى الوطني وصولاً إلى توافق وطني واسع يحقق آمال وطموحات أبناء الشعب الليبي في الأمن والاستقرار”.

وأضاف المصدر، أن دولة الكويت تدعو الأطراف كافة إلى الامتناع الفوري عن أي ممارسات تؤدي الى مزيد من التصعيد، وإراقة الدماء ، وإلى الالتزام باعتماد الحل السياسي سبيلاً لتجاوز الأزمة، لضمان أمن ليبيا واستقرارها، والحفاظ على وحدة أراضيها.