شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة حول غرق شقيقين في بحيرة سيهات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الدمام:
روى أحد أقارب الشقيقين اللذين لقيا مصرعهما غرقًا في بحيرة سيهات بالدمام، تفاصيل جديدة حول سبب انجراف سيارة والدهما بهما أثناء نزهة للعائلة.
وذكر ابن عم والدهما، الشيخ فيصل العوامي، أن العائلة خرجت للتنزه في بحيرة سيهات بشكل طبيعي، وكانت الشقيقة الكبرى فاطمة 14 عاماً برفقة شقيقها سعود 12 عاماً داخل مركبة والدهما، وحاولت الابنة تعلم قيادة السيارة، لكنها أخطأت وقامت بالضغط على دواسة الوقود، ما أدى إلى انطلاق المركبة وسقوطها في البحيرة، ولم يتمكن أحد من اللحاق بها وإنقاذهما.
وأوضح العوامي أن والدي الطفلين يعيشان حالة نفسية سيئة بعد الحادث تسببت في دخولهما المستشفى، لافتاً إلى أنه تم تشييع جثمان الطفلين بمحافظة القطيف.
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