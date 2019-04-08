انت الان تتابع روسيا: نستخدم كل الإمكانيات لوقف الدماء في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ليبيا - صورة أرشيفية
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، إن بلاده تستخدم كافة الإمكانيات المتاحة لحث جميع الأطراف في ليبيا على الامتناع عن التصرفات، التي من شأنها أن تؤدي إلى إراقة الدماء، مضيفا أن الجانب الروسي يستخدم كل الإمكانيات المتاحة له، لحث جميع الأطراف على التخلي عن أي أعمال قد تثير معارك دامية وتؤدي إلى مقتل المدنيين، جاء ذلك في حديث للصحفيين، اليوم الإثنين، ردا على سؤال إذا كانت هناك اتصالات بين روسيا والمشير خليفة حفتر واستعداد موسكو للوساطة من أجل التسوية في ليبيا.
وكانت روسيا قد منعت أمس الأحد صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يدعو قوات حفتر لوقف هجومها على طرابلس، وذلك حسب مصادر دبلوماسية، موضحة أن الوفد الروسي في الأمم المتحدة طلب تعديل صيغة هذا البيان الرئاسي بحيث تصبح الدعوة لكل الأطراف الليبية المسلحة إلى وقف القتال وليس فقط لقوات حفتر، لكن الولايات المتحدة
وكانت روسيا قد منعت أمس الأحد صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يدعو قوات حفتر لوقف هجومها على طرابلس، وذلك حسب مصادر دبلوماسية، موضحة أن الوفد الروسي في الأمم المتحدة طلب تعديل صيغة هذا البيان الرئاسي بحيث تصبح الدعوة لكل الأطراف الليبية المسلحة إلى وقف القتال وليس فقط لقوات حفتر، لكن الولايات المتحدة رفضت مقترح التعديل الروسي، فأجهضت موسكو صدور البيان حيث أن بيانات مجلس الأمن تصدر بالإجماع.
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من ناحية أخرى، ذكرت وكالة أنباء "رويترز" نقلا عن مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم، إن بلاده لم تتلق إنذارا مسبقا بتقدم قوات شرق ليبيا "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر نحو العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن باريس لا تحاول سرا تقويض عملية السلام في البلاد. (التفاصيل)
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