شكرا لقرائتكم وليد جنبلاط يتحدث عن "صفقة القرن" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت – "الحياة" | منذ ساعتين في 8 أبريل 2019 - اخر تحديث في 8 أبريل 2019 / 15:30

بعد حلقتين افتتاحيتين طغت عليهما الرتابة رغم تنوّع الضيوف، يتجه برنامج "عشرين 30 رؤية لبنان" الذي بدأ عرضه أخيراً على شاشة "ال بي سي أي" الى ساسة الصفّ الأول في لبنان، ليطلّ بزخم افتقده في انطلاقته، إذ يستضيف غداً رئيس الحزب التقدّمي الإشتراكي وليد جنبلاط.



ويحاوره ألبير كوستانيان عن تأثيرات "صفقة القرن" على ملفات التوطين والحدود والأمن والغاز والإقتصاد في لبنان. ويسأله: هل الشرق الأوسط على أبواب "سايكس-بيكو" جديد؟ وإلى أين تتجه المنطقة ولبنان؟

يذكر أن البرنامج أطل في حلقتيه السابقتين من موقع "بيت بيروت" – "تقاطع السوديكو" الشهير، الشاهد الأبرز على الحرب اللبنانيّة، برمزيّته من خطّ تماسٍ الى خطّ تلاقٍ بين اللبنانيّين.