شكرا لقرائتكم بري أمام برلمانات العالم: ما أُخذ بالقوة أو بالهبة لا يُستردّ إلا بالوحدة والمقاومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 11 ساعة في 8 أبريل 2019 - اخر تحديث في 7 أبريل 2019 / 23:28

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن "ما أخذ بالقوة أو بالهبة، التي لا يملكها، لا يسترد إلا بالوحدة والمقاومة". وقال في كلمة ألقاها بعد ظهر اليوم (الأحد)، في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في الدوحة: "هناك الكثير من القضايا الضاغطة على الشرق الأوسط، التي لا يمكن لنا تجاهلها، وفي الطليعة، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اعتبار مدينة القدس عاصمة لإسرائيل، والآن قراره من تشريع أميركي للاحتلال، والاغتصاب الإسرائيلي، لمرتفعات الجولان السورية، والآتي أعظم على ما أعتقد".



اضاف: "هناك مسؤولية لهذا الاتحاد، في إدانة استخدام القناصة الإسرائيليين، الرصاص الحي، لقتل الأطفال والنسوة والطاعنين في السن، والرجال المتظاهرين، المطالبين بحق العودة، إضافة إلى سياسة هدم المنازل، وتشريد العائلات، وتجريدهم من بطاقات الهوية على الحواجز الإسرائيلية، وإزالة القرى، والسطو على مساحات من الأراضي، بدعوة الأمن، وإنشاء أحزمة استيطانية حول القدس، بالإضافة إلى إقامة عشرات المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وتحويلها إلى بؤر استيطانية، وتحويل بقية المناطق الفلسطينية، إلى معتقل كبير، إضافة إلى عشرات المعتقلات، التي شهدت، ولا تزال، إضرابات المعدة الخاوية، وعشرات الانتفاضات، آخرها في معتقل عوفر في الثلث الأخير، من شهر آذار(مارس) الماضي"، مذكّرا بأن "هذه الجرائم الإسرائيلية الموصوفة، تتماثل مع يد الجريمة، التي قصفت مسجد العباسية في جنوب لبنان العام 1978، ومجزرتي قانا الأولى، التي ارتكبتها بطاريات المدفعية الإسرائيلية العام 1996، والثانية التي ارتكبتها الطائرات الحربية ضد المدنيين، العام 2006".

وتابع بري: "إني وحفاظا على حق الحياة للفلسطينيين والجوار العربي، مقابل يد الجريمة الإسرائيلية، وباختصار تام، أعلن تأييد المقترح، التي تقدمت به المجموعة العربية، وإن كنت على يقين، بأن ما أخذ بالقوة، أو بالهبة، التي لا يملكها، لا يسترد إلا بأمرين اثنين: الوحدة والمقاومة، الوحدة والمقاومة".

واشارت "الوكالة الوطنية للاعلام" الرسمية الى أن "كلمة الرئيس بري، لاقت تقديرا عاليا، وهنأه عدد من رؤساء المجالس العربية".

وكانت جلسة افتتاح المؤتمر، انعقدت مساء أمس، وألقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كلمة ركز فيها على "أهمية الاستثمار، على التعليم في تحقيق التنمية"، مؤكدا أن "الجهل يربي التعصب، وأن لا عدالة من دون سيادة القانون"، ودعا إلى "الالتزام بالقانون الدولي"، مشددا على "دور الديبلوماسية البرلمانية في تعزيز الحوار".

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رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي

وتحدثت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابريلا كويفاس بارون عن "السلام واحترام القانون"، مشيرة إلى "تزايد الأعمال الإرهابية، التي تثير القلق، بالنسبة للوضع الأمني"، وعن "العلم ومشكلة تغير المناخ".

ويشارك في المؤتمر 162 برلمانا، بينهم 76 رئيس برلمان وأكثر من ألف وستماية برلماني.

والتقى بري، عددا من رؤساء المجالس، على هامش أعمال المؤتمر، بينهم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، رئيس مجلس النواب الأرميني فاروزيان، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

يذكر أن الوفد البرلماني النيابي المشارك مع الرئيس بري، في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، يضم النواب: ميشال موسى، آغوب بقرادونيان ورلى الطبش.