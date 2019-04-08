شكرا لقرائتكم اجتماع عربي لمناقشة دور القوات المسلحة في تأمين الملاحة البحرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 12 ساعة في 8 أبريل 2019 - اخر تحديث في 7 أبريل 2019 / 22:41

بدأت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم (الأحد)، أعمال الندوة الـ 56 للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية، لمناقشة دراسة حول «دور القوات المسلحة في تأمين الملاحة البحرية في ظل التهديدات المختلفة»، برئاسة ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة العميد الركن بحري سعيد النقبي، ومشاركة وفود القوات المسلحة من الدول العربية، والأمانة العامة للجامعة العربية.



وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي في الجامعة السفير خليل الذوادي، أهمية موضوع الندوة التي تستمر 11 يومًا، مشيرًا إلى أنها تأتي استكمالاً للندوات السابقة التي تمخض عنها العديد من الموضوعات المهمة التي تخدم المصلحة العامة للقوات المسلحة العربية.

وأوضح أنه وردت إلى الأمانة العامة للجامعة مقترحات من 6 دول عربية بشأن موضوع الدراسة، مؤكدا أن أهمية الندوة تنبع من تعزيزها فرص التعاون المشترك بين الجيوش العربية، لما للمصطلحات الموحدة من أهمية في تعزيز العمل العربي العسكري المشترك بين مختلف الدول العربية.