شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطن يدهس مواطنا فلسطينيا قرب بيت لحم بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أُصِيب شاب فلسطينى من قرية نحالين غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية بجروح خطيرة، اليوم الاثنين، جراء دهسه من قِبل أحد المستوطنين فى الشارع الالتفافى رقم 60 قرب بيت لحم والواصل بين القدس ومجمع مستوطنة "غوش عصيون".

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ فى الهلال الأحمر فرع بيت لحم محمد عوض - فى تصريح - بأن الشاب حمزة شحدة نجاجرة أُصِيب بجروح خطيرة فى الرأس جراء دهسه من قِبل مستوطن، وتم نقله إلى أحد المستشفيات داخل مدينة القدس.

وفى سياق أخر أصيب الطلاب الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الاثنين، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى قنابل الغاز السام على مدرسة النهضة الأساسية فى المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت الغاز السام باتجاه مدرسة النهضة الأساسية، ما أدى إلى إصابة عدد من طلاب المدرسة بالاختناق، تمت معالجتهم ميدانيا، كما أُصِيب المعلم ماجد الجمل والموظف شاكر الأطرش بالإغماء، وتم نقلهما إلى مستشفى الخليل للعلاج.

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يُذكر أن مدارس المنطقة الجنوبية والمكونة من 11 مدرسة تتعرض بشكل يومى لاستفزازات المستوطنين وجيش الاحتلال، وعادة ما يتم إطلاق قنابل الغاز السام على المدارس وتعطيل العملية التعليمية فيها.

من ناحية أخرى، شارك ذوو الأسرى فى وقفة تضامنية فى الخليل مع الأسرى المضربين عن الطعام.

ورفع المشاركون فى الوقفة - التى نُظمت بالتعاون مع إقليم فتح، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادى الأسير، ولجنة أهالى الأسرى، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى الخليل - صور الأسيرين المضربين عن الطعام من أبناء محافظة الخليل حسن العويوى وعودة الحروب، كما رفعوا لافتات كُتبت عليها شعارات تندد بإجراءات إدارة السجون بحق الأسرى، وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى.

وقال مدير هيئة شؤون الأسرى فى الخليل إبراهيم نجاجرة: "هذا اليوم يأتى للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام وضد الاعتقال الإدارى وسياسة التقارير الكيدية من قبل ضباط مخابرات الاحتلال، فهذا الملف طال عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطينى دون أى مسوغ قانونى أو إنساني، وعلى الدول الصديقة وجمعيات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية العمل بشكل جدى للإفراج عن أسرانا المعتقلين فى سجون الاحتلال".

وأشار مدير نادى الأسير فى الخليل أمجد النجار إلى أن الأسيرين العويوى والحروب يقبعان فى سجن النقب، وهما معتقلان إداريا، وأضرب كلاهما عن الطعام منذ مطلع شهر أبريل الجاري، وهما فى العزل الانفرادي، ويُمنع أى محامٍ من الالتقاء بهما.