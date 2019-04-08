شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: نعمل على تسهيل نظام التأشيرات مع الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسى أن الخارجية الروسية ستقوم بكل ما هو ضرورى لتسهيل نظام التأشيرات بين موسكو والدول العربية، وجعل هذه العملية تمضى بأسرع وقت ممكن.

وقال بوجدانوف - فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الأعمال الروسى العربى بموسكو اليوم الاثنين "إن هناك تقدما ملموسا فى مسألة التأشيرات، حيث تم اتخاذ قرار مع عدد من الدول العربية لإلغاء الحاجة إليها، لافتا إلى أن هناك مفاوضات تجرى مع جميع الدول العربية فى هذا الشأن".