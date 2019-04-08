قوى سودانية تطالب الجيش بدعم مطلب تنحي البشير فورا

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© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
وأضاف البيان: "تكوين مجلس من قوى إعلان الحرية والتغيير وقوى الثورة التي تدعم الإعلان، على أن يتولى هذا المجلس مهام الاتصال السياسي مع القوات النظامية والقوى الفاعلة محلياً ودولياً من أجل إكمال عملية الانتقال السياسي وتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية متوافق عليها شعبياً ومعبرة عن قوى الثورة".
وطالب البيان القوات المسلحة السودانية بـ"دعم خيار الشعب السوداني في التغيير والانتقال إلى حكم مدني ديموقراطي، وسحب يدها عن النظام الحالي الذي فقد أي مشروعية له".
وخرج آلاف المتظاهرين السودانيين على مدار اليومين الماضيين إلى شوارع الخرطوم، حيث وصل المتظاهرين إلى مقر قيادة الجيش للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2018 ضد حكم الرئيس عمر البشير.
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