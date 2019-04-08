انت الان تتابع فرنسا: لم نتلق إنذارا مسبقا عن زحف حفتر نحو طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ذكرت وكالة أنباء "رويترز" نقلا عن مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الإثنين، إن بلاده لم تتلق إنذارا مسبقا بتقدم قوات شرق ليبيا "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر نحو العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن باريس لا تحاول سرا تقويض عملية السلام في البلاد. وأضاف المصدر الدبلوماسي الذي لم تسمّه الوكالة البريطانية: "الحاجة الملحة في ليبيا هي حماية السكان المدنيين ووضع حد للقتال وإعادة كل الأطراف الليبية الرئيسية إلى طاولة الحوار"، مردفا: "فرنسا ليس لديها أجندة سرية".
وفي ذات السياق، منعت روسيا صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يدعو قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لوقف تقدمها إلى طرابلس، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. وحسب فرانس برس، قالت المصادر، إنّ الوفد الروسي في الأمم المتّحدة طلب تعديل صيغة هذا البيان الرئاسي بحيث تصبح دعوة كل الأطراف الليبية
وفي ذات السياق، منعت روسيا صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يدعو قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لوقف تقدمها إلى طرابلس، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.
وحسب فرانس برس، قالت المصادر، إنّ الوفد الروسي في الأمم المتّحدة طلب تعديل صيغة هذا البيان الرئاسي بحيث تصبح دعوة كل الأطراف الليبية المسلّحة إلى وقف القتال، وليس فقط قوات حفتر. ولكنّ الولايات المتّحدة رفضت مقترح التعديل الروسي فأجهضت موسكو صدور البيان، ذلك أنّ بيانات مجلس الأمن تصدر بالإجماع، بحسب "سكاي نيوز عربية". (التفاصيل)
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن 2200 شخص نزحوا من ديارهم جراء الاشتباكات الدائرة جنوبي طرابلس منذ 4 أبريل الجاري، وكثير من المدنيين محاصرون ولا يستطيعون الوصول إلى خدمات الطوارئ. (التفاصيل)
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