الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا

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ليبيا - صورة أرشيفية
ناشد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأطراف المعنية في ليبيا العمل على وقف إطلاق النار لإفساح المجال أمام الحوار، معربين عن صعوبة الحديث عن عملية سياسية وانتخابات في ليبيا في حال اشتداد القتال، جاء ذلك في تصريحات للوزراء الأوروبيين لدى وصولهم إلى مقر اجتماعهم اليوم في لوكسمبورج وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (اَكي) الإيطالية، وذلك على الرغم من أن الملف الليبي غير مدرج رسميا على جدول الأعمال. وتشهد ليبيا حاليا مواجهات مسلحة في مدينة طرابلس.
وأشار وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن إلى أن الاتحاد الأوروبي موحد في موقفه تجاه دعم عمل المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة، موضحا أن الدول الأعضاء مجتمعة تعمل من أجل وقف القتال ومنع مزيد من التدهور في ليبيا.من ناحية أخرى، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نائب
وأشار وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن إلى أن الاتحاد الأوروبي موحد في موقفه تجاه دعم عمل المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة، موضحا أن الدول الأعضاء مجتمعة تعمل من أجل وقف القتال ومنع مزيد من التدهور في ليبيا.
من ناحية أخرى، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي أحمد معيتيق، مضيفا: "إنهم يتصلون بي باستمرار، تواصل معي أحمد معيتيق، نائب رئيس حكومة السراج. وكان ذلك أول من أمس، نحن نعمل مع الأمم المتحدة مع غسان سلامة، الذي التقى جوتيريش، والتقيت سلامة، ونحن على تواصل مع الجميع في الغرب والشرق والجنوب، وندعو الجميع للحل السياسي للقضايا القائمة".
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