انت الان تتابع الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ليبيا - صورة أرشيفية

ناشد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأطراف المعنية في ليبيا العمل على وقف إطلاق النار لإفساح المجال أمام الحوار، معربين عن صعوبة الحديث عن عملية سياسية وانتخابات في ليبيا في حال اشتداد القتال، جاء ذلك في تصريحات للوزراء الأوروبيين لدى وصولهم إلى مقر اجتماعهم اليوم في لوكسمبورج وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (اَكي) الإيطالية، وذلك على الرغم من أن الملف الليبي غير مدرج رسميا على جدول الأعمال. وتشهد ليبيا حاليا مواجهات مسلحة في مدينة طرابلس.

وأشار وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن إلى أن الاتحاد الأوروبي موحد في موقفه تجاه دعم عمل المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة، موضحا أن الدول الأعضاء مجتمعة تعمل من أجل وقف القتال ومنع مزيد من التدهور في ليبيا.من ناحية أخرى، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نائب