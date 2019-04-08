كونزيرفيتف ريفيو : "سي أن أن" تغطي علاقة محللتها الإخبارية بمنظمة تمولها قطر

اسماء السيد - عدّلت شبكة سي أن أن التلفزيونية الإخبارية الأميركية سيرة محللة مختصة بالأمن القومي تعمل لديها، بعد أن كشف تقرير صحفي أنها عضو مجلس إدارة منظمة تمولها قطر.

ذكر موقع كونزيرفيتف ريفيو الإخباري أن مساهمين عدة في شبكة سي أن أن التلفزيونية الإخبارية الأميركية وضيوفًا على برامجها كشفوا عن علاقات بعض محللي الشبكة بالحكومة القطرية، وهي علاقات يمكن أن تؤثر في تغطية سي أن أن المباشرة لشؤون الشرق الأوسط. واتضح أن جوليت كايم، محللة شؤون الأمن القومي المتعاقدة مع سي أن أن، هي عضو مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي، وهو منظمة مقرها في الدوحة.

"كانت"... "انتهى"

كان رئيس المركز، محمد حمد حنزاب، صرح في عام 2016 أن منظمته "تموَّل بنسبة 70 في المئة من الحكومة القطرية"، أي من الحكومة المتهمة بتمويل الإرهاب وانتهاك حقوق الانسان، كا أفاد موقع دايلي كولر.

على الرغم من الحقيقة الماثلة في أن السيرة المهنية لكايم التي نشرتها سي أن أن نفسها على موقعها تسميها "عضو مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي"، فإن مصدرًا في سي أن أن اتصل بموقع ديلي كولر للاعتراض على هذا التوصيف.

زعم المصدر أنها "كانت" عضو مجلس إدارة المركز، وأن تعاقدها مع المركز "انتهى" منذ سنوات، لافتًا إلى أن سيرة كايم على موقع سي أن أن قالت إنها عضو في مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي، ثم اشار بعد فترة قصيرة إلى تحديث سيرتها.

لكن موقع دايلي كولر لاحظ أن سي أن أن لم يكتفِ بتغيير حالة علاقة كايم بالمركز، بل حذف أي إشارة إلى هذه العلاقة بالكامل، وأن سي أن أن لم ترد حين سأل الموقع عن سبب الحذف.

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ما زالت

إلى ذلك، جرى تغيير علاقة كايم بالمركز المموَّل من قطر في صفحة سيرتها الذاتية في جامعة هارفرد، حيث تعمل محاضرة عن الأمن الدولي. وكانت صفحتها ذكرت في البداية أنها عضو مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي، لكنها عادت وقالت إن عضويتها انتهت في عام 2015.

ذكر الصحافي جوردان شاكتيل من موقع كونزيرفيتيف ريفيو أن كايم تنافست على منصب حاكم ولاية ماسيشوسيتس في عام 2014 حين كانت عضوًا في مجلس ادارة المركز الدولي للأمن الرياضي المموَّل من حكومة أجنبية. لكن موقع كايم نفسه ما زال يسميها عضوًا فاعلًا في مجلس إدارة المركز.

نفت كايم أنها عملت ذات يوم لحساب الحكومة القطرية، لكنها لم تتطرق إلى عملها مع المركز الدولي للأمن الرياضي أو التناقضات بشأن وقت إنهاء عضويتها رسميًا في مجلس إدارة المركز.

في هذه الأثناء، توقف الموقع الالكتروني للمركز عن العمل، ولا يمكن التوثق مما إذا كانت كايم ما زالت تعتبر عضوًا في مجلس إدارته.

أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير عن "ديلي كولر". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://dailycaller.com/2019/04/03/cnn-juliette-kayyem-qatar/