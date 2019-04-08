شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السودان فى موسكو: البشير قبل دعوة بوتين لحضور القمة الروسية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السفير السودانى لدى روسيا نادر بابكر قبول الرئيس السودانى عمر البشير دعوة نظيره الروسى فلاديمير بوتين لحضور القمة الروسية الأفريقية الأولى المزمع عقدها فى منتجع سوتشى على البحر الأسود فى أكتوبر القادم .

وردا على سؤال لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية حول حضور الرئيس السودانى للقمة من عدمه، قال بابكر: "نعم، قَبِل [البشير] وسوف يأتى".

وكان مبعوث الرئيس الروسى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف قد نقل -خلال زيارته الأخيرة للخرطوم فى مارس الماضي- دعوة بوتين لنظيره السودانى للمشاركة فى القمة .

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وكان بوتين قد أعلن إمكانية عقد القمة الروسية الأفريقية الأولى فى 24 أكتوبر القادم، وأعرب الرئيس الأنجولى جواو لورنس يوم الخميس الماضى قبوله لدعوة حضور القمة أيضا.

وخلال القمة الأفريقية فى أديس أبابا فى فبراير الماضي، أكد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقى إسماعيل شرقى أن ممثلين عن الاتحاد سيشاركون فى القمة الروسية الأفريقية.