شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يستعرض مع عقيلة صالح آخر المستجدات على الساحة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض أحمد أبو الغيط،الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال لقائه اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية مع المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية وسبل إنهاء الأزمة التى تمر بها ليبيا عبر إتمام وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطى فى البلاد .

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط جدد خلال المقابلة التزام الجامعة العربية الكامل بمرافقة الأشقاء الليبيين فى كل ما من شأنه أن يفضى إلى تسوية متكاملة للأزمة الليبية ويفتح المجال أمام توحيد مؤسسات الدولة واتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية التى يتطلع إليها الشعب الليبى .

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كما دعا أبو الغيط إلى تشجيع كافة الأطراف الليبية على ضبط النفس فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد وتجنب أى تصعيد للموقف فى الميدان بما يكفل العودة إلى الحوار للتوصل إلى حل سياسى سلمى لاستكمال المرحلة الانتقالية.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن المستشار عقيلة صالح عرض من جانبه مجمل التطورات الأخيرة ورؤيته بشأنها وجدد تقديره العالى لحرص الأمين العام على الوقوف بجانب الدولة الليبية وشعبها وعلى الحفاظ على سلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.