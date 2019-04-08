شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: الإسبانيات فى سوريا وأطفالهن يتلقون تدريبات عسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتجه العديد من الإسبانيات إلى سوريا وانضممن إلى تنظيم داعش، ووفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية فقد غادر 27 امرأة من إسبانيا للقيام بأعمال إرهابية بعد انضمامهم إلى التنظيم الإرهابى مع أطفالهن، ويتلقى الجميع تدريبات عسكرية، وهو ما يعتبره الخبراء يشكل خطرا محتملا للغاية عند عودتهم إلى إسبانيا، حيث أن تصورهم للواقع أصبح "مشوه".

وأشارت الصحيفة فى تقرير لها، نشرته اليوم الاثنين، إلى أن الأطفال يتلقون فى المقام الأول الدروس بشكل نظرى فى المدارس التى يديرها التنظيم الإرهابى، تتركز على التعرف على أنواع السلاح إلى كيفية استخدامه.

وأبرز التقرير عددا من الأمثلة للنساء الإسبان اللاتى غادرن البلاد مع أطفالهن والانضمام إلى داعش، ومن بينهن "يولى" وهى فتاة إسبانية من حى سالامنكا التى انتهى بها المطاف فى خلافة داعش مع أربعة أطفال، تلقوا تدريبات عسكرية بناء على أوامر التنظيم.

وأشار التقرير إلى أن "يولاتدا مارتينيز" التى تبلغ 33 عاما، من مدريد، غادرت مع ابنها بلال، الذى يبلغ من العمر 4 سنوات، وفى الوقت الحالى لديها 4 أطفال، والدهم عمر الحارشى، وهو مغربى منتمى لداعش أيضا، ولكنها عادت إلى إسبانيا وتم القبض عليها والتحقيق معها من قبل المحكمة الوطنية العليا.

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ولبنى محمد ملودى، الإسبانية الثالثة، وخدعها زوجها للذهاب إلى سوريا، وعلى الرغم أنها قالت إنها تبلغ من العمر 40 عاما إلا أنها فى الحقيقة تبلغ 26 وتنتمى إلى عائلة ثرية ودرست لتكون معلمة، وتزوجت من إرهابى فرنسى، ولديها ثلاثة أطفال، وهم لا يزالون فى سوريا التى انتقلت إليها منذ 5 أعوام.

ولكن هل يمكن استعادة هؤلاء النساء وأطفالهن، فوفقا للتقرير، فإن الأمر شديد الصعوبة، حيث أنهن حين عودتهن إلى البلاد سيمثلون خطرا كبيرا لاحتمالية عزمهم القيام بعمليات إرهابية، خاصة أن إسبانيا لا تثق فى نواياهم.

وأضاف التقرير أن العديد من الخبراء أكدوا أن الأطفال الذين يبلغون من العمر 10 سنوات، فإن أمر عودتهم إلى البلاد أصبح أمرا مستحيلا، حيث إن الأطفال الذين يبلغ عمرهم عامين يتلقون الدروس الدموية.