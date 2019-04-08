تفاصيل خطف موظفة مصرية في وزارة الدفاع الكويتية

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وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، يوم أمس الأحد، إن "رجال مباحث الفروانية تمكنوا من القبض على مقيمين مصريين في المهبولة يوم السبت الماضي على خلفية اختطافهما لامرأة من جنسيتهما من شقتها في الفروانية".
© AP Photo / Amr Nabil
وأضاف المصدر أن "رجال الأمن الكويتية تتبعوا الرقم المجهول الذي اتضح أنه في المهبولة، فتوجهوا إلى المكان المذكور وعثروا على الزوجة التي لم تمس بسوء، وألقوا القبض على المتهمين، وأحالوهما إلى جهة الاختصاص".
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