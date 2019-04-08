الارشيف / اخبار الخليج

تفاصيل خطف موظفة مصرية في وزارة الدفاع الكويتية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، يوم أمس الأحد، إن "رجال مباحث الفروانية تمكنوا من القبض على مقيمين مصريين في المهبولة يوم السبت الماضي على خلفية اختطافهما لامرأة من جنسيتهما من شقتها في الفروانية".

© AP Photo / Amr Nabil

وقال مصدر أمني كويتي، إن "مقيما مصريا أبلغ غرفة عمليات الداخلية باختطاف زوجته (35 عاما) التي تعمل بوزارة الدفاع". وأفاد بأن صاحب البلاغ قال في شكواه إنه "دخل منزله في الفروانية فلم يجد زوجته، ثم ما لبث أن تلقى اتصالا هاتفيا من مجهول يبلغه بأن زوجته في أمن وأمان"، مهددا إياه بعدم إبلاغ قوات الأمن وأنه سيخبره عن المكان الذي سيتسلمها فيه.

وأضاف المصدر أن "رجال الأمن الكويتية تتبعوا الرقم المجهول الذي اتضح أنه في المهبولة، فتوجهوا إلى المكان المذكور وعثروا على الزوجة التي لم تمس بسوء، وألقوا القبض على المتهمين، وأحالوهما إلى جهة الاختصاص".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل خطف موظفة مصرية في وزارة الدفاع الكويتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا