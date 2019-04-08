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© REUTERS / Abduljabbar Zeyad
وأضاف أن "على المجتمع الدولي أن يتصدى للتجاوزات التي ترتكب بحق الشعب اليمني"، مشيرا إلى أن هناك "برامج عديدة خاصة بشهر رمضان الكريم في اليمن وغيرها".
وأوضح الربيعة أن "الميليشيات تعيش على تجويع الشعب اليمني والمتاجرة بمتاعبه"، مشيرا إلى أن "مشكلة الكوليرا متفاقمة بشكل واضح في مناطق سيطرة الحوثيين". وذكر أنه: "التزمنا مع الإمارات والكويت بتقديم المساعدات المطلوبة للشعب اليمني".
بدورها، قالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات ريم الهاشمي، إن "السعودية والإمارات تعهدتا بتقديم مساعدات إلى اليمن بقيمة 200 مليون دولار خلال شهر رمضان"، مضيفة أن "السعودية والإمارات يعملان مع منظمات إنسانية لضمان توزيع المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة كل من الحوثيين والحكومة".
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية والإمارات والكويت يفاجئون اليمنيين... ماذا يحدث خلال شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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