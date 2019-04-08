السعودية والإمارات والكويت يفاجئون اليمنيين... ماذا يحدث خلال شهر رمضان

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وخلال مؤتمر صحافي مشترك بين السعودية والإمارات حول دعم الجهود الإنسانية في اليمن، قال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبد الله الربيعة، إن لدينا آليات للرقابة في كل المناطق التي تصل إليها المساعدات في اليمن، وذلك وفقا لموقع قناة "العربية".

وأضاف أن "على المجتمع الدولي أن يتصدى للتجاوزات التي ترتكب بحق الشعب اليمني"، مشيرا إلى أن هناك "برامج عديدة خاصة بشهر رمضان الكريم في اليمن وغيرها".

وأوضح الربيعة أن "الميليشيات تعيش على تجويع الشعب اليمني والمتاجرة بمتاعبه"، مشيرا إلى أن "مشكلة الكوليرا متفاقمة بشكل واضح في مناطق سيطرة الحوثيين". وذكر أنه: "التزمنا مع الإمارات والكويت بتقديم المساعدات المطلوبة للشعب اليمني".

بدورها، قالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات ريم الهاشمي، إن "السعودية والإمارات تعهدتا بتقديم مساعدات إلى اليمن بقيمة 200 مليون دولار خلال شهر رمضان"، مضيفة أن "السعودية والإمارات يعملان مع منظمات إنسانية لضمان توزيع المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة كل من الحوثيين والحكومة".