تفاصيل لقاء أبو الغيط ورئيس البرلمان الليبي حول تطورات الأوضاع في طرابلس

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وبحث أبو الغيط مع صالح بحث آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية، وسبل إنهاء الأزمة التي تمر بها ليبيا عبر إتمام وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.
© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
ودعا أبو الغيط إلى تشجيع جميع الأطراف الليبية، لضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة، التي تمر بها البلاد وتجنب أي تصعيد للموقف في الميدان بما يكفل العودة إلى الحوار للتوصل إلى حل سياسي سلمي لاستكمال المرحلة الانتقالية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المستشار عقيلة صالح عرض من جانبه لمجمل التطورات الأخيرة، ورؤيته بشأنها وجدد تقديره العالي لحرص الأمين العام على الوقوف بجانب الدولة الليبية وشعبها وعلى الحفاظ على سلامة أراضيها ووحدتها الوطني.
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