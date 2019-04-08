الطاقة السعودية تنفي الأنباء المتعلقة بسحب التداول بالدولار في مبيعات النفط

Ahmed Jadallah أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة في السعودية حسب قولها، بأن المملكة تهدد ببيع النفط بعملات أخرى غير الدولار، في حال أقرت واشنطن قانون "نوبك". وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، قالت الطاقة السعودية : "تؤكد وزارة الطاقة والصناعة السعودية التزام المملكة بدورها كقوة استقرار في أسواق الطاقة والنفط العالمية وترفض بيع النفط بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي". وتسعى بعض الجهات في الولايات المتحدة إلى تحريك تشريع يعرف باسم "نوبك"، يجعل الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" عرضة لدعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة وهو تشريع ظل مجمدا لفترة طويلة، إذ ألمح رؤساء أمريكان سابقون إلى أنهم سيعترضون على أي تحرك لتحويله إلى قانون.

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