مستوطن يدهس فلسطينيا ويصيبه بجراح خطيرة

أصيب شاب فلسطيني، الإثنين، بجراح خطيرة، إثر تعرضه للدهس من قبل مستوطن إسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن طواقمها نقلت الشاب حمزة نجاجرة، للعلاج في مدينة القدس المحتلة، إثر تعرضه للدهس من قبل مستوطن على شارع رقم "60" قرب بلدة نحالين بمحافظة بيت لحم.
ووصفت الجمعية، حالة الشاب المصاب بالخطيرة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
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