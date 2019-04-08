سلاح الجو التركي يدمر مواقع لـ" بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق

أنقرة/ ياسمين كاليونجو أوغلو/ الخليج 365

دمر سلاح الجو التركي مواقع تابعة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق.

وأفادت وزارة الدفاع التركية في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر، الاثنين، أن مقاتلاتها قصفت مواقع لـ"بي كا كا" الانفصالية في منطقتي "هاكورك"، و"أفشين"، شمالي العراق.

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وأشار البيان إلى أن القصف أدى إلى تدمير مرابض أسلحة، ومخابئ، وملاجئ، ومخازن أسلحة تابعة للمنظمة الإرهابية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.