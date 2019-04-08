اليمن.. غريفيث يصل صنعاء للدفع بتنفيذ اتفاق ستوكهولم

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الإثنين، إلى العاصمة صنعاء، في محاولة جديدة للدفع بتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي مر عليه قرابة 4 أشهر.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن المبعوث الأممي وصل إلى صنعاء مع الوفد المرافق له، قادما من العاصمة الأردنية عمان، التي يوجد فيها مكتبه الدائم.

ولم يصرح المسؤول الأممي للصحفيين بأية معلومات حول زيارته ومدتها.

ومن المقرر أن يعقد غريفيث لقاءات مع مسؤولين في جماعة الحوثي، تتناول ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، كخطوة أولية في سبيل الحل السياسي باليمن.

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وكان المبعوث الأممي التقى الأربعاء الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، وناقش معه العوائق التي تعترض تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وقال اليماني في اللقاء ذاته، إن التعنت والمماطلة من قبل الحوثيين قد يؤدي لإفشال الاتفاق، وفقا للوكالة اليمنية الرسمية.

وسبق أن اتهم الحوثيون بشكل متكرر الحكومة اليمنية، بزرع العراقيل أمام اتفاق ستوكهولم.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات جرت في العاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

غير أن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل بسبب تباين بين الموقّعين عليه في تفسير عدد من بنوده، في حين يتهم كل طرف الآخر بالمماطلة ووضع عراقيل أمام تنفيذ الاتفاق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.