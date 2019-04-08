وقفة في غزة تضامنا مع المعتقلين الفلسطينيين بسجون إسرائيل

غزة/ مصطفى حبوش/ الخليج 365-

شارك العشرات من الفلسطينيين، اليوم الإثنين، في وقفة، بمدينة غزة، تضامنا مع المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية.

ونظّم الوقفة مؤسسة "مهجة القدس للشهداء والأسرى" (غير حكومية)، في ساحة "السرايا" وسط مدينة غزة.

وردد المشاركون هتافات تستنكر "الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين"، وتطالب بالإفراج الفوري عن المرضى منهم.

كما رفعوا الأعلام الفلسطينية، ولافتات كُتب عليها شعارات من قبيل:" أسرانا لن نترككم وحدكم"، و"لا لسياسة الإهمال الطبي".

وقال ياسر مزهر، مدير مؤسسة "مهجة القدس" في غزة، إن "هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة فعاليات للتضامن ودعم المعتقلين الفلسطينيين بسجون الاحتلال".

وأضاف مزهر في تصريح لمراسل وكالة الخليج 365:" مصلحة السجون الإسرائيلية تنتهك حقوق المعتقلين وتعتدي عليهم بشكل متواصل".

Advertisements

وتابع:" هناك 1200 معتقل فلسطيني مريض في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منهم 25 مصابون بالسرطان، تكتفي إدارة السجون بتقديم الأدوية المسكنة لهم فقط، وتمارس بحقهم سياسة اهمال طبي متعمد".

وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية ترفض زيارة الوفود الطبية الدولية والفلسطينية للمعتقلين داخل سجونها.

ودعا مزهر المؤسسات الحقوقية الدولية إلى رصد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين وكشفها أمام المجتمع الدولي.

ومنذ مطلع 2019، تشهد السجون الإسرائيلية توترا، على خلفية إجراءات تتخذها مصلحة السجون بحق المعتقلين الفلسطينيين، من بينها تركيب أجهزة تشويش داخل السجون، بذريعة استخدام المعتقلين لأجهزة اتصال نقالة "مهربة".

وتعتقل إسرائيل في سجونها حوالي 6 آلاف فلسطيني، بحسب هيئة شؤون الأسرى. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.