تنبهات متقدمة بأمطار رعدية مصحوبة بزخات البرد على عدد من المناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهات متقدمة، تحذر من تقلبات جوية يتوقع أن تطال العديد من المناطق اليوم الإثنين، تتضمن هطول أمطار رعدية بين غزيرة لمتوسطة، مصحوبة بزخات من البرد وجريان السيول ورياح مثيرة للأتربة والغبار.

وحذرت الهيئة من تقلبات جوية على منطقة الباحة، تشمل محافظات المخواة، وبلجرشي، وفلوة، والمندق، والباحة، والأجزاء المجاورة، تتضمن هطول أمطار رعدية بين متوسطة لغزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي لجريان السيول، بداية من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة 8 مساءً.

كما شلمت تنبيهاً متقدماً لمنطقة عسير، يحذر من هطول أمطار رعدية متوسطة لغزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي لجريان السيول، على “أبها، وخميس مشيط، والنماص، وتنومة، وبارق، ومحايل، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، والربوعة، وتثليث، والأجزاء المجاورة” بداية من الواحدة ظهراً وحتى 8 مساءً.

أما في منطقة نجران فقد حذرت من توقعات باستمرار نشاط الرياح السطحية، التي تؤدي لإثارة الأتربة والغبار، ما يتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية، وذلك على محافظات: “شرورة، والوديعة، تمتد إلى نجران والأجزاء المجاورة”، اعتباراً من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.