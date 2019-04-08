وزارة_الطاقة تكشف حقيقة تغيير #المملكة سياستها ببيع #النفط بغير #الدولار

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن ما تردد مؤخرًا من مزاعم بشأن تهديد المملكة ببيع نفطها بعملات أخرى غير الدولار، هي معلومات تفتقر إلى الدقة، ولا تعكس الأخبار المتداولة بهذا الخصوص.

وأضافت أن المملكة عكفت على بيع نفطها بالدولار على مدى عقود عديدة، وهو ما يفي بمستهدفات سياساتها المالية والنقدية على نحو جيد.

وأشارت إلى أن حكومة المملكة ملتزمة بدورها كقوة توازن في أسواق الطاقة، وعدم المخاطرة بهذه الأولوية لسياستها، وما قد يترتب على إدخال تغييرات أساسية على الشروط المالية للعلاقات التجارية النفطية حول العالم.