قوات_الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من محافظتي قلقيلية وطولكرم

الخليج - واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظتي قلقيلية وطولكرم.

وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين فلسطينيين من قرية جيوس شرق قلقيلية، بعد أن داهمت منزليهما في القرية.

من جهة ثانية، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين فلسطينيين من مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية، بينهم الأسير المحرر قسام رياض بدير.