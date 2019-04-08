انقلاب ناقلة وقود على طريق #تبوك – الجوف

صحيفة الخليج الالكترونية

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة تبوك من التعامل مع ناقلة وقود بعد انقلابها على طريق (تبوك – الجوف) وتأمينها قبل اشتعالها.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري، أنه عند الساعة (20:59) مساء (الأحد) الموافق 1440/8/2، ورد بلاغ من غرفة عمليات أمن الطرق يفيد بانقلاب ناقلة وقود على طريق تبوك الجوف على مسافة 149 كيلومترا عن مركز القليبة، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة من مركز القليبة وفرق دعم من تبوك للموقع.

وأضاف: عند الوصول اتضح أن الحادثة عبارة عن انقلاب ناقلة وقود محملة بالديزل مع وجود تسرب للوقود على مسار الطريق دون حدوث حريق، وتم دعم الموقف بفرقة متخصصة بالمواد الخطرة من قوة طوارئ الدفاع المدني لعمل الإجراء اللازم، ومعالجة التسرب وتأمين ناقلة الوقود ومنع اشتعالها.

وأكد الرائد عبدالعزيز الشمري أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات.