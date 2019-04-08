قوات_الاحتلال تتوغل شمال قطاع #غزة وسط إطلاق نار متقطع

الخليج - واس توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في أراضي المواطنين الفلسطينيين الحدودية، شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وسط إطلاق نار متقطع. وأوضحت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية توغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين الفلسطينيين شمال غرب بيت لاهيا، وقامت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية وسط إطلاق نار متقطع في المكان المستهدف.

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