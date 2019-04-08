شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من الأرصاد.. أمطار رعدية وغبار على الباحة لمدة 9 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً اليوم الأحد، بشأن حالة الطقس في منطقة الباحة، متوقعة هطول أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار.

ويشمل التنبيه (مدينة الباحة، ومحافظة المندق، والعقيق، وبلجرشي والأجزاء المجاورة)، مشيراً إلى أن هذه الحالة المطرية تبدأ الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.

من جانبها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى عدم المجازفة، والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.