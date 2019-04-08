شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الملك عبد العزيز للتقنية توقع اتفاقية لتصنيع طائرات «تحكم عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض
وقعت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية، أمس الأحد بمقرها بالرياض، اتفاقية شراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد، وذلك لتصنيع طائرات تحكم عن بعد “ريموت كنترول “رياضية بالإضافة إلى قطع الغيار.
حضر مراسم التوقيع المشرف العام على شؤون البرامج الخاصة بالمدينة المشرف على معهد بحوث الفضاء والطيران الدكتور خالد الحصان، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية سعود الفغم.
وتأتي تلك الاتفاقية بدعم من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ومساعده عبد الإله الدلاك، لتحقيق أهداف الهيئة العامة للرياضة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
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