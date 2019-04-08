انت الان تتابع السودان: الأمن يحاول فض اعتصام أمام وزارة الدفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

احتجاجات السودان - صورة أرشيفية

قال شهود عيان إن قوات الأمن السودانية حاولت، اليوم الإثنين، فض اعتصام آلاف المتظاهرين أمام مبنى وزارة الدفاع بوسط العاصمة، الخرطوم، مضيفين أن قوات أمن على شاحنات صغيرة أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة لدى توجهها صوب الاعتصام. وحذر المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية حسن إسماعيل، من مغبة وقوع حرب أهلية، بسبب ما وصفه بحالة استقطاب سياسي حاد في البلاد، في وقت اتهم فيه جهات ومنظمات خارجية وجاليات مرتبطة بتجمع المهنيين والمعارضة، بجمع أموال كبيرة لتمويل حشد مليوني.

وبحسب صحيفة الشروق السودانية، ذكر إسماعيل: "المعارضة تعمل على تعبئة عالية لأنصارها وأتباعهم وللمواطنين قبل نحو عشرة أيام، مستغلين رمزية 6 أبريل، تابعنا كلنا التعبئة والشحن العالي الذي تم في هذا الصدد"، كاشفا عن إمكانات وصفها بـ"الكبيرة"، وُفرت لأجل الحشد، وشملت توفير الوجبات والترحيل والمياه والإسعافات