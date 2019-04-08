جنود سودانيون يتدخلون لحماية متظاهرين من الأمن

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احتجاجات السودان - صورة أرشيفية
قال محتجون وشهود عيان، اليوم الإثنين، إن جنودا سودانيين تدخلوا لحماية متظاهرين من قوات الأمن التي كانت تحاول تفريق اعتصامهم أمام وزارة الدفاع، وذكر شهود عيان أن قوات الأمن السودانية حاولت، اليوم الإثنين، فض اعتصام آلاف المتظاهرين أمام مبنى وزارة الدفاع بوسط العاصمة، الخرطوم، مضيفين أن قوات أمن على شاحنات صغيرة أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة لدى توجهها صوب الاعتصام. وحذر المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية حسن إسماعيل، من مغبة وقوع حرب أهلية، بسبب ما وصفه بحالة استقطاب سياسي حاد في البلاد.
وبحسب صحيفة "الشروق" السودانية، اتهم إسماعيل جهات ومنظمات خارجية وجاليات مرتبطة بتجمع المهنيين والمعارضة، بجمع أموال كبيرة لتمويل حشد مليوني، مضيفا: "المعارضة تعمل على تعبئة عالية لأنصارها وأتباعهم وللمواطنين قبل نحو عشرة أيام، مستغلين رمزية 6 أبريل، تابعنا كلنا التعبئة والشحن العالي الذي تم في هذا
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