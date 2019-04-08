الجيش الأمريكي يجلى وحدة صغيرة من قواته بطرابلس

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طرابلس
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الجيش الأمريكي أجلى وحدة صغيرة من قواته من العاصمة الليبية طرابلس حيث تتسابق الميليشيات المتناحرة لمنع قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، من السيطرة على المدينة. وأوضحت الصحيفة الأمريكية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم أن قوات حفتر حققت تقدمًا مفاجئًا على مشارف العاصمة طرابلس حيث خاضت معركة مع ائتلاف من الفصائل المسلحة من المنطقة المحيطة بالمدينة، في أكبر تحركات عنيفة للسيطرة على طرابلس بعد الإطاحة بالعقيد معمر القذافي منذ ثمانية أعوام.
وأشارت إلى أن طرابلس تعتبر المركز المالي للدولة الواقعة في شمال إفريقيا ، حيث تتلقى الدخل من مبيعات النفط الليبي، ومقر البنك المركزي وتدفع رواتب الجنود وغيرهم من الموظفين العموميين في جميع أنحاء البلاد. ونقلت الصحيفة عن بيان أصدرته القيادة الأفريقية للجيش الأمريكي إن مهمتها في ليبيا شملت تقديم الدعم
وأشارت إلى أن طرابلس تعتبر المركز المالي للدولة الواقعة في شمال إفريقيا ، حيث تتلقى الدخل من مبيعات النفط الليبي، ومقر البنك المركزي وتدفع رواتب الجنود وغيرهم من الموظفين العموميين في جميع أنحاء البلاد.
ونقلت الصحيفة عن بيان أصدرته القيادة الأفريقية للجيش الأمريكي إن مهمتها في ليبيا شملت تقديم الدعم للجهود الدبلوماسية بالإضافة إلى "أنشطة مكافحة الإرهاب".
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن قلق بلاده العميق من استمرار المعارك بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس، كما أن جميع الأطراف المعنية مسؤولة لمنع تصعيد الموقف، حسبما أكد مجلس الأمن الدولي ووزراء مجموعة الدول السبع في الخامس من أبريل الجاري. (التفاصيل)
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