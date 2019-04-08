أمريكا: قلقون من استمرار المعارك قرب طرابلس

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مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي
أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن قلق بلاده العميق من استمرار المعارك بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس، كما أن جميع الأطراف المعنية مسؤولة لمنع تصعيد الموقف، حسبما أكد مجلس الأمن الدولي ووزراء مجموعة الدول السبع في الخامس من أبريل الجاري، مشددا على أنه ليس ثمة حل عسكري للأزمة الليبية، وهذا هو السبب في أن الولايات المتحدة تواصل الضغط على القيادات الليبية بالتعاون مع شركائها الدوليين، من أجل العودة إلى المفاوضات السياسية بوساطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة.
ونبه بومبيو إلى أن الحل السياسي هو السبيل نحو توحيد الدولة وتوفير خطة للأمن والاستقرار والرخاء لجميع الليبيين.وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أمس الأحد، إن العاصمة طرابلس "مختطفة" من قبل الإرهابيين، الذين لم يعودوا يمتلكون من قوة سوى بث السموم والأخبار الزائفة، مضيفا: "معركة
ونبه بومبيو إلى أن الحل السياسي هو السبيل نحو توحيد الدولة وتوفير خطة للأمن والاستقرار والرخاء لجميع الليبيين.
وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أمس الأحد، إن العاصمة طرابلس "مختطفة" من قبل الإرهابيين، الذين لم يعودوا يمتلكون من قوة سوى بث السموم والأخبار الزائفة، مضيفا: "معركة (طوفان الكرامة) هي ضد الإرهاب والإرهابيين الذين يتمتعون باتصالات مع جهات خارجية، ومعركة طرابلس هي ضد تنظيم القاعدة الإرهابي الذي جعل العاصمة تدار خارج الأطر الطبيعية التي تدار بها العواصم. مهمتنا هي حماية المدنيين من الإرهاب وبسط الأمن والاستقرار في ليبيا". (التفاصيل)
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