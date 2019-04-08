انت الان تتابع أمريكا: قلقون من استمرار المعارك قرب طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن قلق بلاده العميق من استمرار المعارك بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس، كما أن جميع الأطراف المعنية مسؤولة لمنع تصعيد الموقف، حسبما أكد مجلس الأمن الدولي ووزراء مجموعة الدول السبع في الخامس من أبريل الجاري، مشددا على أنه ليس ثمة حل عسكري للأزمة الليبية، وهذا هو السبب في أن الولايات المتحدة تواصل الضغط على القيادات الليبية بالتعاون مع شركائها الدوليين، من أجل العودة إلى المفاوضات السياسية بوساطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة.

ونبه بومبيو إلى أن الحل السياسي هو السبيل نحو توحيد الدولة وتوفير خطة للأمن والاستقرار والرخاء لجميع الليبيين.وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أمس الأحد، إن العاصمة طرابلس "مختطفة" من قبل الإرهابيين، الذين لم يعودوا يمتلكون من قوة سوى بث السموم والأخبار الزائفة، مضيفا: "معركة