الان تتابع ألمانيا: أحكام بالسجن ضد ثلاثة أشخاص قتلوا لاجئا سوريا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أدانت المحكمة الابتدائية في مدينة بريمن الألمانية، ثلاثة رجال، بتهمة قتل لاجئ سوري، عمره 15 عاما.
وقضت المحكمة، اليوم، بسجن شقيقين تركيين 37، و26 عاما، لمدة 12 عاما لكل منهما، وحكمت على المتهم الثالث، وهو ألماني-أرمني كان قاصرا وقت ارتكاب الجريمة، 16 عاما، بالسجن لمدة ستة أعوام.
وكان الشقيقان وقريبهما، الذي يبلغ من العمر اليوم 18 عاما، قاموا بضرب الضحية وركله بوحشية في بريمن ليلة رأس السنة 2017/2016، ما أدى إلى وفاته في المستشفى بعد أيام قليلة من الاعتداء.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا: أحكام بالسجن ضد ثلاثة أشخاص قتلوا لاجئا سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.