ألمانيا: أحكام بالسجن ضد ثلاثة أشخاص قتلوا لاجئا سوريا

جدة - عمرو شويل أدانت المحكمة الابتدائية في مدينة بريمن الألمانية، ثلاثة رجال، بتهمة قتل لاجئ سوري، عمره 15 عاما.

وقضت المحكمة، اليوم، بسجن شقيقين تركيين 37، و26 عاما، لمدة 12 عاما لكل منهما، وحكمت على المتهم الثالث، وهو ألماني-أرمني كان قاصرا وقت ارتكاب الجريمة، 16 عاما، بالسجن لمدة ستة أعوام.

وكان الشقيقان وقريبهما، الذي يبلغ من العمر اليوم 18 عاما، قاموا بضرب الضحية وركله بوحشية في بريمن ليلة رأس السنة 2017/2016، ما أدى إلى وفاته في المستشفى بعد أيام قليلة من الاعتداء.