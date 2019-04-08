في السودان.. الجيش يمنع الشرطة من فض اعتصام المتظاهرين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي هاجمت قوات الأمن السودانية، فجر اليوم، المحتجين المعتصمين أمام وزارة الدفاع، في محاولة لتفريقهم.

وحاولت الشرطة فض اعتصام لآلاف السودانيين أمام مقر الجيش بالخرطوم، مستخدمين القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.

وقال محتجون وشهود، إن "جنودا سودانيين تدخلوا لحماية متظاهرين من قوات الأمن التي كانت تحاول تفريق اعتصامهم أمام وزارة الدفاع".

الشرطة تهاجم

وأفاد شهود عيان أن القوات الأمنية بدأت الهجوم في الساعة الثانية والنصف فجرًا، بإطلاقها الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

وقالت وكالة "رويترز" إن "عناصر من قوات الأمن أطلقت، على متن شاحنات صغيرة، الغاز المسيل للدموع صوب آلاف المحتجين المناهضين للحكومة".

وأضافت أن "عناصر القوات الأمنية قاموا بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المحتجين لتفريقهم من أمام مقر الوزارة".

وذكر الشهود أن مهاجمة القوات الأمنية، تسببت في إحداث ربكة بين آلاف المعتصمين، ولكن سرعان ماعادوا لمواقعهم.

وأشار إلى أن المعتصمين مازالو متمسكين باعتصامهم حتى يسقط النظام، ولم يصدر أي تعليق رسمي إلى الآن.

الجيش يتدخل

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وقال محتجون وشهود، إن "جنودا سودانيين تدخلوا لحماية متظاهرين من قوات الأمن التي كانت تحاول تفريق اعتصامهم أمام وزارة الدفاع".



وقال مجلس الدفاع والأمن الوطني في السودان، الأحد إن المحتجين يمثلون شريحة من المجتمع يجب الاستماع إليها.

والأحد واصل آلاف السودانيين، لليوم الثاني على التوالي اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم للمطالبة بتنتحي البشير.

التظاهرات مستمرة

وخرج آلاف المتظاهرين السودانيين على مدار اليومين الماضيين إلى شوارع الخرطوم، حيث وصل المتظاهرين إلى مقر قيادة الجيش للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات في شهر ديسمبر 2018 ضد حكم الرئيس عمر البشير.

ودعا تجمع المهندسين السودانيين، إلى "الزحف جحافل نحو القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة من كل أحياء وحارات العاصمة القومية بمدنها الثلاث“، من أجل مواصلة الاعتصام الذي انطلق منذ يوم أمس السبت".

وقال التجمع في بيان على حسابه بـ ”تويتر“ إن اعتصامهم ”تماسك إلى صباح اليوم ممهورًا بدماء شهدائنا حتى إسقاط النظام“.

وكانت "لجنة الأطباء المركزية" في السودان أعلنت، أمس الأحد، عن سقوط 5 قتلى خلال المظاهرات الأخيرة في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن سودانية أخرى.

وتهز حركة احتجاجية واسعة السودان منذ 19 ديسمبر الماضي، إذ يتهم المتظاهرون سلطات البلاد بسوء إدارة الاقتصاد، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في ظل نقص بالوقود والعملات الأجنبية.