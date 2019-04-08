ابتكار ضمادات لتسريع وقف نزيف الدم والتئام الجروح

طوّر علماء من معهد الفيزياء الحيوية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة العلوم والتكنولوجيا في بكين طريقة جديدة لتعزيز قدرات ضمادات الجروح على وقف نزيف الدم والتئام الجروح، وفقا للعين الإخبارية.

وقال العلماء في بحث نشرته مجلة "المادة الحيوية" ونقلته وسائل إعلام صينية، السبت، إنَّ ضمادات الجروح التقليدية ذات العيوب الهيكلية والوظيفية تعد ضعيفة نسبياً في السيطرة على النزيف وتعزيز تجديد الأنسجة الوظيفية.

وتعد السيطرة الفعالة على النزيف والتئام الجروح من الأمور المهمة للغاية التي يمكنها إنقاذ الحياة.

وأضافوا أنَّه من هذا المنطلق تمَّ العمل على تغيير الهيكل التقليدي لضمادات الجروح عن طريق إنشاء نوع من الإسفنج باستخدام إسفنجة ثلاثية الأبعاد متناهية الصغر، موضحين أن هذه الإسفنجة تحتوي على بنية متناهية الصغر ذات طبقات، ما يزيد من التفاعل بينها وبين خلايا الدم للسيطرة على النزيف، إذ أظهرت التجارب التي أجريت على الفئران ذات العيوب الجلدية أن بإمكان الإسفنجة تسريع التئام الجروح بشكل فعال وتقليل تكوّن الندبات.

ويتميز الإسفنج بأنّه شديد الانضغاط والمرونة ويساعد على سد الجروح العميقة وخلق بيئة دقيقة ديناميكية لتنظيم السلوك الخلوي.