هيونداي وكيا تسيطران على 8% من سوق السيارات الأمريكي

زادت مبيعات سيارات هيونداي موتور وشركتها الشقيقة كيا موتورز الكوريتين الجنوبيتين في سوق السيارات الأمريكي، خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق تقرير نقلته وكالة يونهاب الكورية الأحد، وفقا للعين الإخبارية.

ووفق تقرير لقطاع الصناعة الكوري الجنوبي، بلغ عدد السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) لشركتي هيونداي وكيا المباعة في السوق الأمريكي خلال الفترة 155.082 سيارة لتسيطر بذلك على 8% من إجمالي السوق، وفق ما ذكر التقرير.

ويضيف "بلغت نسبة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من بين سيارات هيونداي وكيا المباعة في السوق الأمريكي في الربع الأول 53.8% مسجلة أعلى نسبة في تاريخهما".

كانت نسبة سيارات SUV عام 2013 وصلت إلى 30.9%، ومن ثم ارتفعت النسبة تدرجيا، غير أنها لم تتجاوز عتبة الـ50%.

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وسجلت حصة سيارات SUV من هيونداي في السوق الأمريكي 3.9% مسجلة أعلى نسبة في تاريخ الشركة.

وتخطط هيونداي لطرح سيارة "كونا" التي تعمل بالكهرباء وسيارة "باليسيد" في النصف الثاني من العام.

وبالنسبة لسيارات كيا، زادت حصتها في السوق الأمريكي إلى 4.1% بعد أن كانت 4.0% في الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بفضل طرح سيارة "تيلولايد" التي باعت أكثر من 5 آلاف وحدة خلال شهرين فقط.