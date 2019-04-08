15 مليار دولار إيرادات صناعة تكنولوجيا المعلومات في الصين 2018

ارتفعت إيرادات صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في الصين بنسبة 13.6% على أساس سنوي خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، لتصل إلى 103.2 مليار يوان، ما يعادل 15.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 7٪، وفقا للعين الإخبارية.

وحسب ما ذكرته شبكة أخبار "نان فانغ" الصينية، نقلاً عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، الأحد، شهدت مبيعات خدمات تكنولوجيا المعلومات زيادة بنسبة 16.8% خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، لتصل إلى 525.4 مليار يوان، وهو ما يمثل 57.9٪ من إجمالي إيرادات الصناعة.

كما زادت مبيعات منتجات البرمجيات بنسبة 11.1% على أساس سنوي، مسجلة بذلك تراجعا طفيفا عن ارتفاع بلغ 11.7% خلال نفس الفترة من عام 2018.

ونظرًا لأن المستخدمين المحليين والأجانب يولون المزيد من الاهتمام لأمن الشبكات والمعلومات، فإن صناعة أمن المعلومات أيضاً تدخل فترة من التطور السريع، حيث إنه في الفترة نفسها حققت منتجات وخدمات أمن المعلومات عائدات إجمالية قدرها 15.4 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 13.1٪.

كما شهدت شركات الإنترنت ارتفاع الإيرادات المجمعة بنسبة 10% لتصل إلى 149.8 مليار يوان (حوالي 22.34 مليار دولار) في الشهرين الأولين من هذا العام.

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يشار إلى أن تطوير مجالات العمل الناشئة مثل الخدمات السحابية وخدمات البيانات الضخمة يسير بخطى حثيثة في البلاد ويجري تشكيل نقاط نمو جديدة.

وتعمل الصين في الوقت الحالي على فتح سوقها المحلي سريع النمو لخدمات الحوسبة السحابية، التي يطمح العديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية إلى الوصول إليه، لكنها ستكون عملية تدريجية يمكن أن تضمن استقرار السوق والأمن القومي، كما يقول المحللون.

ويبدو أن المسؤولين الأمريكيين يضغطون من أجل الوصول بشكل أكبر إلى سوق الخدمات السحابية في الصين خلال المفاوضات التجارية الأخيرة مع المسؤولين الصينيين، وتشير بعض التقارير الإعلامية إلى أن الصين تدرس حلا وسطا.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الأسبوع الماضي، أن رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ أخبر مديري الشركات الأجنبية أن الصين تدرس فتح سوق الحوسبة السحابية أمام الخارج.