مؤتمر ومعرض "سيملس" دبي يبحث أحدث تقنيات الثورة الرقمية

تنطلق فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس" يوم 10 أبريل الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بتنظيم جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتعاون مع شركة "تيرابين العالمية لتنظيم المؤتمرات"، وفقا للعين الإخبارية.

ويشارك في المعرض الأكبر في الشرق الأوسط في هذا المجال الذي يعقد تحت رعاية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، 350 عارضا دوليا وأكثر من 400 متحدث من جهات عالمية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومختبرات هارفارد للابتكار ومركز الابتكار في المملكة المتحدة، في 250 جلسة متخصصة على هامش المعرض تلقي الضوء على أحدث التقنيات والتحديات في عالم الثورة الرقمية.

وتشهد نسخة هذا العام من المؤتمر والمعرض التي تستمر يومين حضورا مميزا؛ حيث تم تسجيل أكثر من 11 ألف زائر حتى الآن.

وتناقش جلسات المؤتمر -التي يشارك فيها نخبة من الخبراء الدوليين- محاور رئيسية وهي التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة، والهوية الرقمية.