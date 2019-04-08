موغيريني تدعو لهدنة إنسانية في ليبيا

مصطفى كامل/الخليج 365
دعت فيديريكا موغيريني، منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، الإثنين، إلى هدنة إنسانية في ليبيا والعودة إلى المفاوضات السياسية.
وطالبت موغيريني في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، القادة الليبيين إلى تجنب أي تصعيد عسكري واللجوء للمفاوضات بدلا من ذلك.
وأشارت إلى أنها تتوقع أن يؤيد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي يجتمعون في العاصمة البلجيكية بروكسل الإثنين، هذه الدعوة.
ولم تشر موغيريني إلى ملامح الهدنة التي تدعو إليها.
والخميس، أطلق اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، وسط تحفز من حكومة الوفاق لصد أي تهديد.
ويأتي التصعيد العسكري من جانب حفتر، مع تحضيرات الأمم المتحدة، لعقد مؤتمر للحوار في مدينة غدامس الليبية (جنوب غرب)، بين 14 و16 أبريل الجاري، ضمن خريطة طريق أممية لحل النزاع في البلد العربي الغني بالنفط.
ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقائد قوات الشرق خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق).
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