أسعار_النفط ترتفع لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2018

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الخليج - واس
ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2018 اليوم مدفوعة بتخفيضات الإنتاج الحالية التي تطبقها أوبك والعقوبات الأمريكية على إيران فضلاً عن بيانات الوظائف القوية في الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش، سجل خام القياس العالمي برنت 70.62 دولار للبرميل، مرتفعا 28 سنتا بما يعادل 0.4 % عن آخر سعر إغلاق.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.5 % إلى 63.39 دولار للبرميل.
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